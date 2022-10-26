Россия провела тренировку по нанесению массированного ядерного удара

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Под руководством Владимира Путина прошла тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, пишет РБК

«По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты „Ярс“ с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты „Синева“ из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования», — говорится на сайте президента России.

Там отмечается, что задачи тренировки стратегических сил сдерживания были выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.