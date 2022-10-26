Apple TV+ показал тизер четвертого сезона «Дома с прислугой» М.Найта Шьямалана

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Apple TV+ опубликовал дебютный тизер четвертого сезона драматического триллера «Дом с прислугой». Релиз финала сериала запланирован на 13 января.

Ролик начинается с кадров из первого сезона, когда Шон Тернер нанимает новую няню Лиэнн для ухода за куклой.

«Дом с прислугой» рассказывает историю супругов из Филадельфии, которые потеряли трехмесячного малыша. Чтобы облегчить боль, они используют вместо ребенка куклу, которая оживает, когда Лиэнн попадает в дом.

В четвертом сезоне к своим ролям возвращаются Руперт Гринт, Лорен Амброуз, Тоби Кеббелл и Нелл Тайгер Фри. Помимо них, в проекте снялись Ишана Шьямалан, Алисса Кларк, Лора Маркс, Девин Конрой, Генри Чессон, Эми Луиза Джонсон и Кара Ли Кортон.

Режиссерами проекта выступили М.Найт Шьямалан, его дочь Ишана, Карло Мирабелла-Дэвис, Дилан Холмс-Уилльямс, Селин Хелд, Логан Джордж и другие.