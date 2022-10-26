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Власти хотят ограничить продажу зарубежных видеоигр. Это может привести к блокировке Steam

Правительство готовит законопроект, который запретит распространение в России видеоигр, которые содержат запрещенную в стране информацию. Об этом пишет «Коммерсант», изучивший документ.

Законопроект также обяжет разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрастным категориям. Подготовкой поправок федеральный закон «Об информации» занимается Минэкономики вместе с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры.

Ведомства объясняют необходимость изменений «обеспечением безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан» и «профилактикой совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».

«Задача государства — обеспечить необходимый уровень безопасности общества, защиту истории, культурных и традиционных ценностей и в данной сфере», — заявили в Роскомнадзоре.

Присваивать маркировку будут на основе мнения экспертных организаций. Реестр таких учреждений будет вести Минцифры, а РКН подготовит критерии их отбора. Планируется, что документ вступит в силу 1 марта 2024 года.

«У Роскомнадзора и прокуратуры будет право потребовать у Steam или Epic Games Store не допустить продажу российским клиентам игры, где, скажем, один из персонажей нетрадиционной ориентации», — считает владелец портала Kanobu Гаджи Махтиев. Если площадки проигнорируют требования, власти смогут заблокировать их, отмечает эксперт.