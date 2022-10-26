Лига безопасного интернета потребовала признать экстремистской песню Оксимирона* «Ойда»

Лига безопасного интернета направит обращение в Генпрокуратуру с требованием признать экстремистской песню Оксимирона* «Ойда». Об этом заявила глава околоправительственной организации Екатерина Мизулина.

По ее мнению, стоит проверить и самого рэпера на причастность к «участию и организации экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы». Мизулина считает, что «раздел России» — «один из ключевых элементов у западных провокаторов».

«Вот ведь какая интересная выходит история. В начале года иноагент выступил против СВО, сбежал из России, а теперь вернулся с уже новой задачей от западных кураторов — бить по межнациональной повестке? Получил наказ?» — пишет глава лиги.

Она считает, что государству нужно быть активнее с «внедренными в нашу культуру» провокаторами — при признании песни экстремистской включать и ее автора в перечень экстремистов.

«Пусть блокируют все счета. Пусть исполнитель понимает, что засорять мозги подростков и молодежи идеями по развалу конституционного строя России нельзя. Нужно менять законодательство и подходы. Старые в текущей ситуации уже не работают», — говорит Мизулина.

Накануне Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским трек Оксимирона «Последний звонок», выпущенный в 2009 году. Представители прокуратуры усмотрели в песне пропаганду насилия и массового убийства.

В сентябре рэпер вернулся в Россию и выпустил клип «Ойда», в конце которого произнес фразу «Ингрия будет свободной». Ингрия, или Ингерманландия, — историческое название территории, на которой расположен Петербург. Как отмечает The Flow, «Свободная Ингрия» — идея отделения Петербурга от России, но в городе ее воспринимают скорее в шуточном ключе.

* Оксимирон внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.