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The Verge: Apple подтвердила, что в новых iPhone будет USB-C
Дарья Мельникова
Сегодня в 17:43

Компания Apple подтвердила, что в iPhone появится порт USB-C. Об этом сообщает The Verge.

Вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак во время конференции дал понять, что компания не в восторге из‑за юридического принуждения к этому переходу.

Джосвиак подчеркнул, что переход iPhone с Lightning на USB-C приведет к большому количеству электронных отходов. «Очевидно, нам придется подчиниться. У нас нет выбора», — сказал он.

По данным Bloomberg, iPhone 15 практически гарантированно получит USB-C осенью 2023 года, а версии обычных AirPods, AirPods Pro и AirPods Max перейдут на европейские стандарты к 2024-му.

24 октября Совет Евросоюза окончательно утвердил директиву об универсальном зарядном устройстве. Это значит, что в 2024 году порт для зарядки USB Type-C станет обязательным для продаваемых в ЕС смартфонов, планшетов и наушников.

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