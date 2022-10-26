The Verge: Apple подтвердила, что в новых iPhone будет USB-C

Компания Apple подтвердила, что в iPhone появится порт USB-C. Об этом сообщает The Verge.
Вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак во время конференции дал понять, что компания не в восторге из‑за юридического принуждения к этому переходу.
Джосвиак подчеркнул, что переход iPhone с Lightning на USB-C приведет к большому количеству электронных отходов. «Очевидно, нам придется подчиниться. У нас нет выбора», — сказал он.
По данным Bloomberg, iPhone 15 практически гарантированно получит USB-C осенью 2023 года, а версии обычных AirPods, AirPods Pro и AirPods Max перейдут на европейские стандарты к 2024-му.
24 октября Совет Евросоюза окончательно утвердил директиву об универсальном зарядном устройстве. Это значит, что в 2024 году порт для зарядки USB Type-C станет обязательным для продаваемых в ЕС смартфонов, планшетов и наушников.