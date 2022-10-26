В новом спецэпизоде «Симпсонов» Лиза попадет во вселенную аниме «Тетрадь смерти»

Новый спецэпизод «Симпсонов», приуроченный к Хеллоуину, будет посвящен аниме «Тетрадь смерти». На это в своем твиттере намекнула сценаристка мультсериала Кэролин Омни.

Омни опубликовала кадр с Лизой Симпсон в ее классическом оранжевом сарафане, только изображена она в виде героя японского сериала.

© CarolynOmine/Twitter

В сети появился целый отрывок из спецэпизода, в котором также есть этот кадр. В ролике к Лизе в руки попадает та самая тетрадь смерти из аниме, только называется она «том смерти».

Спецэпизод выйдет в рамках цикла The Simpsons: Treehouse of Horror, который разбит на три сегмента. Помимо «Тетради смерти», запланирован выход пародий на хоррор «Бабадук» и сериал HBO «Мир Дикого Запада».