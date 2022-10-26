«Основными приоритетами при согласовании условий сделки было максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из России как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников российских подразделений компании», — цитирует пресс-службу автогиганта РБК.

Mercedes-Benz уходит из России — автопроизводитель закрыл сделку по продаже завода в Подмосковье, зданий с сервисными площадями и офисом, а также прав дистрибьютора местному дилеру марки ГК «Автодом». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседников на авторынке.

Эксперты, опрошенные изданием, затруднились оценить сделку с учетом ситуации на рынке, когда активы продаются за 1 рубль, а вывод средств из РФ затруднен. Сам Mercedes оценивал свои российские активы на конец 2021 года в 2 млрд долларов.

Собеседники «Ведомостей» считают, что сделка может предполагать опцион, в рамках которого немецкий автопроизводитель может вернуть в собственность подмосковный завод в течение определенного времени.

Теперь купить машину премиальной марки будет в России гораздо сложнее, поскольку поставки автомобилей дороже 50 тыс. евро из ЕС и всех машин из США запрещены санкциями. А другие ограничения делают невозможными стабильные поставки комплектующих.

ГК «Автодом», специализирующийся на продаже и обслуживании премиальных автомобилей, еще до начала военной операции на Украине говорил о планах по выпуску машин. В августе в компании заявили о переговорах с рядом китайских автопроизводителей об эксклюзивном дистрибьюторстве новых марок в России.

Mercedes — третий производитель в легковом автопроме, покидающий российский рынок. До этого свои активы продали Renault и Nissan. Кроме того, в стране закрылся завод Toyota.