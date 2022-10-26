Unknown Mortal Orchestra выпустили новый сингл «I Killed Captain Cook»

Американская группа Unknown Mortal Orchestra выпустила свой первый сингл в этом году под названием «I Killed Captain Cook». Музыканты также опубликовали клип с участием матери фронтмена Рубана Нильсона.

Трек написан на основе истории, которую мать Нильсона рассказывала ему в детстве. В ней речь идет о гавайце, убившем британского исследователя и колонизатора капитана Джеймса Кука после того, как тот попытался похитить гавайского вождя Калани в 1779 году.

«Я написал эту песню для своей матери, которая является легендарной танцовщицей хула и коренной гавайкой. Я снял видео на свою камеру: моя мама, моя дочь и я пошли на гавайский пляж, где мама интерпретировала песню на своем языке хула. После небольшого теплого дождя я включил камеру и запечатлел этот момент», — рассказал фронтмен в своих соцсетях.

«I Killed Captain Cook» войдет в грядущий двойной альбом Unknown Mortal Orchestra, релиз которого состоится в 2023 году. Последняя пластинка группы под названием «Sex & Food» вышла в 2018 году.