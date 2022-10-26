ТАСС: оперативники собирались задержать Собчак, но ей удалось выехать в Литву

Ксения Собчак проходит по уголовному делу о вымогательстве в качестве подозреваемой. Об этом пишет RT со ссылкой на источник. По его словам, за сутки до обысков журналистку предупредили, поэтому она успела уехать за границу.

Следователь дал оперативникам постановление о задержании журналистки Ксении Собчак, но ей удалось скрыться. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, вчера журналистка купила через интернет авиабилеты в Дубай, а сегодня — в Турцию. Это, как утверждает собеседник агентства, было сделано, чтобы запутать оперативников. Сама Собчак выехала в ночь со вторника на среду в Литву через Беларусь, отметил он.

По информации Baza, оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3 для задержания журналистки. Информированный источник РИА «Новости» тоже говорит, что Собчак сейчас в Литве. Сама журналистка ситуацию пока не прокомментировала.

Накануне стало известно о задержании коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, Суханов проходит по уголовному делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через телеграм-каналы.

РБК со ссылкой на собеседника в полиции говорит, что вместе с Сухановым был задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). По словам этого инсайдера, уголовное дело связано с получением денег за так называемые блоки — гарантию, что телеграм-канал не будет публиковать негативную информацию о какой‑либо персоне или компании.

Собчак так прокомментировала задержание Суханова: «Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи. Мы следим».