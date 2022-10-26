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ФАС сообщила о необходимости маркировать рекламу в телеграм-каналах
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:28

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что в телеграм-каналах необходимо маркировать рекламу по статье 18.1 закона «О рекламе». Об этом сообщает «Интерфакс».

Ведомство поясняет, что маркировка не требуется только в том случае, если реклама распространяется в личных чатах.

С сентября в России вступил в силу закон о рекламе в интернете, который обязал компании маркировать все виды интернет-рекламы и подавать сведения о ней в Роскомнадзор, а также указывать рекламодателей и сайт, содержащий информацию.

Изначально ФАС заявляла, что действие закона не распространяется на посты в телеграме, так как это мессенджер.

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