ФАС сообщила о необходимости маркировать рекламу в телеграм-каналах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что в телеграм-каналах необходимо маркировать рекламу по статье 18.1 закона «О рекламе». Об этом сообщает «Интерфакс».

Ведомство поясняет, что маркировка не требуется только в том случае, если реклама распространяется в личных чатах.

С сентября в России вступил в силу закон о рекламе в интернете, который обязал компании маркировать все виды интернет-рекламы и подавать сведения о ней в Роскомнадзор, а также указывать рекламодателей и сайт, содержащий информацию.

Изначально ФАС заявляла, что действие закона не распространяется на посты в телеграме, так как это мессенджер.