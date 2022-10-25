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Varlamov News: в Москве задержан коммерческий директор Ксении Собчак
Виктория Шанина
Сегодня в 16:33

В ночь на 25 октября в Москве задержали коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. Об этом со ссылкой на источник сообщает Varlamov News, новостной телеграм-канал Ильи Варламова.

По данным телеграм-канала, против Суханова может быть возбуждено уголовное дело. В чем подозревают коммерческого директора и о какой статье идет речь, не уточняется.

В соцсетях Кирилла Суханова никакой информации о задержании нет.

Ксения Собчак в своем телеграм-канале сообщила, что Суханов не выходит на связь с утра 25 октября.

«Если сообщение в каналах правда и он задержан, то я надеюсь, что это какая‑то ошибка. У нас подтверждений этого нет», — написала Собчак.

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