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Сунак — новый премьер Британии, Рушди частично ослеп после нападения и другие новости дня
Виктория Шанина
Сегодня в 20:26

RT приостанавливает сотрудничество с Антоном Красовским после его слов о необходимости убивать украинских детей, которые стали жертвами пропаганды. Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание журналиста.

В Симферополе полиция задержала девять подростков, которые развернули плакат с призывом послушать новый альбом Моргенштерна (признан иноагентом). Четверым из них не было даже 16 лет.

Российскую легкоатлетку Наталью Антюх лишили золотой медали Олимпиады-2012 из‑за допинговых нарушений. Все ее результаты с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года аннулировали.

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак остался единственным кандидатом на пост премьер-министра страны. Все потому, что Борис Джонсон решил не баллотироваться, а единственный оппонент Сунака, лидер палаты общин Пенни Мордонт, сняла свою кандидатуру.

Британский писатель Салман Рушди ослеп на один глаз и потерял способность двигать одной рукой после совершенного на него нападения. В руке были повреждены нервы, на шею пришлись три ранения, на грудь и туловище — еще порядка пятнадцати.

С российско-грузинской границы в Северной Осетии убрали мобильные военкоматы. Поток граждан, уезжающих из страны через «Верхний Ларс», снизился, уточнили местные власти.

В СМИ появилось заявление от лица владельца «Вкусно — и точка», в котором говорится, что сеть не планирует запускать доставку и посетителям следует «ножками прийти в заведение». Пресс-служба сети отрицает подлинность сообщений.

Лоукостер «Победа» планирует начать полеты в Турцию, пишут СМИ. Авиакомпания подала заявку в Росавиацию о запуске ежедневных рейсов в Анталью в декабре, еще одно рассматриваемое направление — Стамбул.

Экоактивисты движения Just Stop Oil бросили два шоколадных торта в лицо восковой фигуры короля Карла III в лондонском музее мадам Тюссо. Они вновь призвали правительство Великобритании отказаться от использования нефти и перестать лицензировать ее добычу.

Активистов Letzte Generation, которые накануне облили картину Клода Моне картофельным пюре, отпустили из полиции. Против них возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества и незаконного проникновения в музей. Полотно не пострадало: оно было закрыто защитным стеклом.

Lucasfilm и сценарист Деймон Линделоф начали работу над новым фильмом по вселенной «Звездных войн», говорят источники Deadline. СМИ называют ленту самым засекреченным проектом в Голливуде — известно только, что режиссером станет Шармин Обейд-Чиной, работавшая над «Мисс Марвел».

Во втором сезоне «Дома дракона» будет больше волнительных и трагичных моментов, а также юмора в духе «Игры престолов», пообещал шоураннер сериала Райан Кондал. Заодно он объяснил, почему в шоу так мало сцен сексуализированного насилия, присущего оригиналу: они просто лишние в повествовании.

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