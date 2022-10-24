Полотно Клода Моне «Стога» не пострадало после того, как активисты облили его картофельным пюре

Картина Клода Моне «Стога» в Музее Барберини в немецком Потсдаме не пострадала после того, как активисты движения Letzte Generation облили ее картофельным пюре. Она была закрыта защитным стеклом, передает NBC со ссылкой на пресс-службу музея.
Ранее сообщалось, что реставраторы изучали, проникло ли пюре под стекло, или была повреждена только рама. Теперь же в музее рассказали, что «Стога» вернутся в экспозицию к среде, 26 октября.
Участники акции арестованы, с ними работают следователи. Инцидент произошел накануне, 23 октября. Кроме действий непосредственно с картиной участники акции приклеили руки к стене и озвучили свое заявление.
«Люди голодают, люди замерзают, люди умирают — мы находимся в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь, — томатный суп или картофельное пюре на картинах. <…> Эта картина не будет иметь значения, если мы будем вынуждены бороться за пропитание», — заявили они.
Ранее сторонники другого движения, Just Stop Oil, облили картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне двумя банками томатного супа Heinz и также приклеили себя к стене. Сегодня, 24 октября, участники этого же движения метнули торты в лицо восковой фигуры Карла III в лондонском музее мадам Тюссо.