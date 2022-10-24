Полотно Клода Моне «Стога» не пострадало после того, как активисты облили его картофельным пюре

Активистов движения Letzte Generation, которые облили полотно Клода Моне «Стога» картофельным пюре, отпустили из полиции, передает ТАСС . В отношении них возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества и незаконного проникновения в музей.

Картина Клода Моне «Стога» в Музее Барберини в немецком Потсдаме не пострадала после того, как активисты движения Letzte Generation облили ее картофельным пюре. Она была закрыта защитным стеклом, передает NBC со ссылкой на пресс-службу музея.

Ранее сообщалось, что реставраторы изучали, проникло ли пюре под стекло, или была повреждена только рама. Теперь же в музее рассказали, что «Стога» вернутся в экспозицию к среде, 26 октября.

Участники акции арестованы, с ними работают следователи. Инцидент произошел накануне, 23 октября. Кроме действий непосредственно с картиной участники акции приклеили руки к стене и озвучили свое заявление.

«Люди голодают, люди замерзают, люди умирают — мы находимся в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь, — томатный суп или картофельное пюре на картинах. <…> Эта картина не будет иметь значения, если мы будем вынуждены бороться за пропитание», — заявили они.

Ранее сторонники другого движения, Just Stop Oil, облили картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне двумя банками томатного супа Heinz и также приклеили себя к стене. Сегодня, 24 октября, участники этого же движения метнули торты в лицо восковой фигуры Карла III в лондонском музее мадам Тюссо.