Lucasfilm запустил в работу новый фильм по «Звездным войнам»

Сценарист Деймон Линделоф («Остаться в живых») и Lucasfilm запустили в разработку фильм по «Звездным войнам». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

О чем будет фильм, пока неизвестно. СМИ пишут, что на сегодняшний день это самый засекреченный проект в Голливуде.

Кресло режиссера грядущего фильма заняла Шармин Обейд-Чиной, работавшая над сериалом «Мисс Марвел». Она также является двукратной лауреаткой премии «Оскар» за документальные короткометражки «Спасая лица» и «Девушка в реке: Цена прощения».

В 2019 году эпизод «Звездные войны: Скайуокер. Восход» стал последним фильмом франшизы, вышедшим в прокат. Затем студия сосредоточилась на проектах для Disney+.