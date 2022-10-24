Джонсон не будет бороться за пост премьера Великобритании

Борис Джонсон отказался баллотироваться на пост премьера Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

«Есть очень хороший шанс, что я мог бы добиться успеха на выборах с членами Консервативной партии и что я действительно мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу. Но в течение последних дней я, к сожалению, пришел к выводу, что это просто будет неправильно», — сказал он.

Бывший премьер заметил, что у него есть необходимая поддержка членов парламента, но он решил не баллотироваться, так как «невозможно эффективно управлять страной, если нет единой партии в парламенте».

По словам Джонсона, он обратился к кандидатам на пост премьера Великобритании Риши Сунаку и Пенни Мордонт с целью объединиться в национальных интересах. Однако политики не нашли способа сделать это. «Боюсь, самое лучшее — это не допустить выдвижения моей кандидатуры и поддержать того, кто станет преемником», — добавил экс-премьер.

The Guardian подчеркивает, что отказ Джонсона от поста повысил шансы Сунака на победу в выборах.

20 октября Лиз Трасс заявила, что покидает должность спустя шесть недель после вступления в нее. По словам премьера, она пришла к власти в период «большой экономической и международной нестабильности».

Трасс заняла эту должность после Бориса Джонсона, который ушел в отставку в июле на фоне секс-скандала вокруг бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера.