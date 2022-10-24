СК проверит высказывание Красовского об украинских детях

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил столичному управлению ведомства проверить высказывание Антона Красовского в эфире RT о необходимости убивать украинских детей, которые стали жертвами пропаганды. Об этом сообщается в телеграм-канале «Следком».

«В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений», — заявили в пресс-службе СК.

Высказывание, которое вызвало резонанс, прозвучало в эфире RT в программе «Антонимы» во время разговора с писателем Сергеем Лукьяненко.

После инцидента телеканал удалил запись эфира из своих соцсетей, Маргарита Симонян объявила об отстранении Красовского, а сам он попросил прощения за свои слова.

Об эфире также высказался единоросс Дмитрий Савельев. Он назвал Красовского предателем России и призвал осудить его по максимальной строгости закона.