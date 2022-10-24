Реклама
Новости
СК проверит высказывание Красовского об украинских детях
Дарья Мельникова
Сегодня в 12:48

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил столичному управлению ведомства проверить высказывание Антона Красовского в эфире RT о необходимости убивать украинских детей, которые стали жертвами пропаганды. Об этом сообщается в телеграм-канале «Следком».

«В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений», — заявили в пресс-службе СК.

Высказывание, которое вызвало резонанс, прозвучало в эфире RT в программе «Антонимы» во время разговора с писателем Сергеем Лукьяненко.

После инцидента телеканал удалил запись эфира из своих соцсетей, Маргарита Симонян объявила об отстранении Красовского, а сам он попросил прощения за свои слова.

Об эфире также высказался единоросс Дмитрий Савельев. Он назвал Красовского предателем России и призвал осудить его по максимальной строгости закона.

«Высказывание Красовского — это чудовищная провокация, это слова врага России, ненавидящего все живое. <…> Человек, произнесший такие слова, предал всех нас, предал Родину. Он преподнес в дар врагу не просто какое‑то информационное оружие, он подарил ему настоящую информационную ядерную бомбу», — сказал Савельев.

расскажите друзьям
теги
Следственный комитет
люди
Антон КрасовскийАлександр БастрыкинСергей ЛукьяненкоМаргарита СимоньянДмитрий Савельев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение