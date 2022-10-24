СК проверит высказывание Красовского об украинских детях

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил столичному управлению ведомства проверить высказывание Антона Красовского в эфире RT о необходимости убивать украинских детей, которые стали жертвами пропаганды. Об этом сообщается в телеграм-канале «Следком».
«В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений», — заявили в пресс-службе СК.
Высказывание, которое вызвало резонанс, прозвучало в эфире RT в программе «Антонимы» во время разговора с писателем Сергеем Лукьяненко.
После инцидента телеканал удалил запись эфира из своих соцсетей, Маргарита Симонян объявила об отстранении Красовского, а сам он попросил прощения за свои слова.
Об эфире также высказался единоросс Дмитрий Савельев. Он назвал Красовского предателем России и призвал осудить его по максимальной строгости закона.
«Высказывание Красовского — это чудовищная провокация, это слова врага России, ненавидящего все живое. <…> Человек, произнесший такие слова, предал всех нас, предал Родину. Он преподнес в дар врагу не просто какое‑то информационное оружие, он подарил ему настоящую информационную ядерную бомбу», — сказал Савельев.