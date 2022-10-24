В Симферополе задержали подростков с плакатом. Они призывали послушать новый альбом Моргенштерна*

Полиция Симферополя задержала девять подростков с плакатом, призывающим послушать новый альбом Моргенштерна*. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Ранее рэпер в интервью рассказывал, что ему запрещают рекламу в России, поэтому поклонники решили помочь ему. Они развернули плакат на мосту, под которым проезжали автомобили, в том числе один полицейский.

Судя по фотографиям Baza, на плакате было написано: «Слушай „Last One“ — последний альбом Mor*******r».

По итогу в отдел полиции доставили девять человек, из которых четверым даже не исполнилось 16 лет. Против пятерых составили протоколы по административной статье о нарушении порядка проведения митингов, а на родителей остальных составили бумаги о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Алишер Моргенштерн выпустил альбом «Last One» 21 октября. В треклисте — 20 композиций, включая «10 секунд тишины перед последним треком» и вступление, в котором Юрий Хованский говорит, что релиз опубликован иноагентом. Также на пластинку попали фиты с The Limba, ЛСП, Элджеем и Entype.

* Моргенштерн внесен Минюстом в список физлиц, выполняющих функцию иностранного агента.