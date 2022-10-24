Российская легкоатлетка Наталья Антюх лишилась золота Олимпиады-2012 из‑за допинговых нарушений

Результаты российской легкоатлетки и олимпийской чемпионки Натальи Антюх аннулированы, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU). Она лишилась золотой медали в беге на 400 метров с барьерами, которую получила на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

К такому решению эксперты пришли после перепроверки базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Аннулируются результаты Антюх с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года, а олимпийское золото было завоевано 8 августа.

В 2017 году решением МОК Антюх лишили серебряной награды Олимпиады 2012 года из‑за дисквалификации российской команды после обнаружения допинга в пробах бегуньи Антонины Кривошапки.

В прошлом году Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Антюх на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 30 июня 2013 года.