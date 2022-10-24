Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» не будет запускать доставку еды, потому что у руководства «и так забот хватает». Владелец общепита Александр Говор объяснил телеграм-каналу Shot, почему потенциальным посетителям не стоит ждать курьера и следует выйти за едой из дома.
«Ножками придут в заведение, купят что хотят, сядут на красивые стульчики, за красивые столики, и все. <…> Нам это [доставки] не надо. У нас и так забот хватает, чтобы еще куда‑то кого‑то доставлять», — пояснил Говор. Тем, кому нужна доставка, он предложил «проявить свою предпринимательскую инициативу» и начать сотрудничество.
Заодно Говор назвал вещь, ради которой стоит приходить в заведения «Вкусно — и точка»: «Бесплатные туалеты, как прежде, работают. Это уже хорошо».
По словам Говора, новые владельцы даже не рассматривали возможность доставки. Однако при открытии первых заведений «Вкусно — и точка» было обещано вернуть доставку, окна для водителей и кафе уже через несколько дней. Окна открылись вовремя, а «Кафе — и точка» — только через два месяца.