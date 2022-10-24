Обновлено в 18:42 :

Во «Вкусно — и точка» отвергли информацию об отсутствии планов на запуск доставки. На данный момент сеть ресторанов ведет переговоры с партнерами и планирует запуск до конца года, сообщается в ее телеграм-канале.

«Цитата, которую телеграм-каналы приписывают владельцу сети, недостоверна и исходит из недобросовестных источников», — уточняется там.