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Во «Вкусно — и точка» отвергли информацию об отсутствии планов по запуску доставки
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:11
Обновлено в 18:42:

Во «Вкусно — и точка» отвергли информацию об отсутствии планов на запуск доставки. На данный момент сеть ресторанов ведет переговоры с партнерами и планирует запуск до конца года, сообщается в ее телеграм-канале.

«Цитата, которую телеграм-каналы приписывают владельцу сети, недостоверна и исходит из недобросовестных источников», — уточняется там.

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» не будет запускать доставку еды, потому что у руководства «и так забот хватает». Владелец общепита Александр Говор объяснил телеграм-каналу Shot, почему потенциальным посетителям не стоит ждать курьера и следует выйти за едой из дома.

«Ножками придут в заведение, купят что хотят, сядут на красивые стульчики, за красивые столики, и все. <…> Нам это [доставки] не надо. У нас и так забот хватает, чтобы еще куда‑то кого‑то доставлять», — пояснил Говор. Тем, кому нужна доставка, он предложил «проявить свою предпринимательскую инициативу» и начать сотрудничество.

Заодно Говор назвал вещь, ради которой стоит приходить в заведения «Вкусно — и точка»: «Бесплатные туалеты, как прежде, работают. Это уже хорошо».

По словам Говора, новые владельцы даже не рассматривали возможность доставки. Однако при открытии первых заведений «Вкусно — и точка» было обещано вернуть доставку, окна для водителей и кафе уже через несколько дней. Окна открылись вовремя, а «Кафе — и точка» — только через два месяца.

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Александр Говор
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