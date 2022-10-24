Симоньян остановила сотрудничество с Антоном Красовским после его слов об украинских детях

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о приостановке сотрудничества с Антоном Красовским после его высказывания, что нужно топить украинских детей.

«На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто‑то из нас способен разделять подобную дичь», — написала в своем телеграм-канале Симонян.

Накануне в программе «Антонимы» Красовский в разговоре с писателем Сергеем Лукьяненко заявил о необходимости убивать украинских детей, которые стали жертвами пропаганды.

В эфире писатель рассказал, что в возрасте 12 лет в 80-м году попал на Украину, и уже тогда сверстники говорили ему, что страна оккупирована москалями. В ответ на это Красовский заявил: «Прям топить этих детей надо. Сказал, что москали оккупировали, — сразу бросаешь в реку с бурным течением».

Позже в своем телеграм-канале Красовский попросил прощения за свои слова. «Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым».