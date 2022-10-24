«Мы доберемся до зрелища»: шоураннер «Дома дракона» рассказал, каким будет второй сезон

Во втором сезоне «Дома дракона» будет больше волнительных и трагичных моментов, а также юмора в духе «Игры престолов». Об этом рассказал шоураннер сериала Райан Кондал, передает Deadline.

По его словам, продюсеры намеренно «замедлили» повествование в первом сезоне, чтобы зрителей стали интересовать новые персонажи. «Мы доберемся до зрелища. Но вы должны понять сложности этих людей, прежде чем они будут брошены на войну», — пояснил Кондал.

Второй сезон «Дома дракона» будет уже больше похож на «Игру престолов» с ее трагедиями. «Зрители увидят, что мы проделали большую работу», — пообещал Кондал.

Издание отмечает, что в «Доме дракона» куда меньше сексуализированного насилия, присущего оригиналу. Кондал объяснил и это: «Мы старались держаться подальше от всего, что кажется лишним в повествовании. Поэтому изнасилование [принцем Эйгоном служанки] в восьмой серии не дает покоя зрителям, ведь вместо самого события они видят, как это переживает молодая женщина. Изнасилование мы можем представить, опираясь на его последствия. Мы уже видели изнасилования по телевизору и раньше. Вам не нужно видеть сам акт».

Однако Кондал анонсировал больше «легкомысленных» сцен во втором сезоне. Сценаристы, по его словам, найдут способы, как можно их встроить в драму.

«Дом дракона» основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Ее события разворачиваются за 200 лет до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами. По сюжету король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру.

Первый эпизод «Дома дракона» собрал у экранов 9,9 млн зрителей на платформах HBO и HBO Max — это лучший показатель для премьерной серии нового сериала в истории компании. Финал истории HBO показал 23 августа.