На границе с Грузией убрали мобильные военкоматы

С российско-грузинской границы в Северной Осетии убрали мобильные военкоматы, установленные там в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.

Местные власти подчеркивают, что сейчас поток граждан, пересекающих границу, снизился.

Мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти, были организованы на КПП «Верхний Ларс» 27 сентября. Меньше чем за неделю на границе вручили более 180 повесток.

18 октября в Северной Осетии сняли режим повышенной готовности, введенный на границе с Грузией 28 сентября. Он вводился в Ардонском, Кировском, Пригородном районах и во Владикавказе из‑за увеличения потока автомобилей на КПП «Верхний Ларс».