Активисты Just Stop Oil метнули торты в лицо восковой фигуры Карла III в музее мадам Тюссо

Экоактивисты, сторонники движения Just Stop Oil запустили два шоколадных торта в лицо восковой фигуры короля Карла III в лондонском музее мадам Тюссо. Об этом сообщает The Telegraph.

В рамках акции ее участники призвали правительство Соединенного Королевства отказаться от использования нефти и перестать лицензировать ее добычу. На кадрах, которые публикует британское издание, запечатлены 20-летняя Эйлид Макфадден и 29-летний Том Джонсон. Их, а затем еще двоих сторонников Just Stop Oil задержала полиция.

Ранее участники Just Stop Oil облили картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне двумя банками томатного супа Heinz и приклеили себя к стене суперклеем, а также залили оранжевой краской фасады флагманского автосалона Aston Martin и люксового универмага Harrods — там же, в британской столице. Акции движения продолжаются на протяжении 24 дней.