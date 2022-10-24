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Активисты Just Stop Oil метнули торты в лицо восковой фигуры Карла III в музее мадам Тюссо
Денис Ламехов
Сегодня в 14:53

Экоактивисты, сторонники движения Just Stop Oil запустили два шоколадных торта в лицо восковой фигуры короля Карла III в лондонском музее мадам Тюссо. Об этом сообщает The Telegraph.

В рамках акции ее участники призвали правительство Соединенного Королевства отказаться от использования нефти и перестать лицензировать ее добычу. На кадрах, которые публикует британское издание, запечатлены 20-летняя Эйлид Макфадден и 29-летний Том Джонсон. Их, а затем еще двоих сторонников Just Stop Oil задержала полиция.

Ранее участники Just Stop Oil облили картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне двумя банками томатного супа Heinz и приклеили себя к стене суперклеем, а также залили оранжевой краской фасады флагманского автосалона Aston Martin и люксового универмага Harrods — там же, в британской столице. Акции движения продолжаются на протяжении 24 дней.

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