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«Победа» начнет летать в Турцию
Дарья Мельникова
Сегодня в 12:05

Лоукостер «Победа» планирует начать летать в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

В компании заявили, что «Победа» постоянно рассматривает разные направления развития маршрутной сети.

По данным «Коммерсанта», авиакомпания подала заявку в Росавиацию о запуске ежедневных полетов в Анталью в декабре. Помимо этого, перевозчик рассматривает рейсы в Стамбул.

8 марта «Победа» полностью приостановила полет за рубеж по рекомендации Росавиации на фоне санкций. С тех пор «Победа» оставалась единственной авиакомпанией, не возобновившей международное авиасообщение. Сейчас из зарубежных направлений перевозчик летает только в Минск из Петербурга.

С 1 сентября «Аэрофлот» начал летать в Турцию и Сочи по сокращенному маршруту. Время полета сократилось на 20–30 минут.

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РосавиацияКоммерсантАэрофлот
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