Писатель Салман Рушди ослеп на один глаз после совершенного на него нападения

Британский писатель Салман Рушди ослеп на один глаз и потерял способность двигать одной рукой после совершенного на него нападения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Эндрю Уайли, литературного агента Рушди.

Рука писателя (какая — не сообщается) потеряла подвижность, так как в ней были перерезаны нервы. На шею пришлись три ранения, на грудь и туловище — еще порядка пятнадцати, рассказал Уайли.

Нападение на Салмана Рушди было совершено 12 августа в американском городе Чаутоква, штат Нью-Йорк. Перед лекцией писателя на него напал мужчина.

Рушди на вертолете доставили в больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и экстренно прооперировали. 14 августа его отключили от аппарата ИВЛ.

В поддержу автора выступили многие известные писатели, включая Стивена Кинга и Джоан Роулинг.

Полиция установила личность нападавшего. Им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Вину в нападении он не признал. У него были обнаружены фальшивые водительские права на имя командира террористической организации «Хезболла», выданные в Нью-Йорке. Как писала Daily Mail, мужчина в соцсетях выражал поддержку Революционной гвардии Ирана.

Роман Рушди «Сатанинские стихи», написанный в 1988 году, сочли антиисламским в нескольких странах. В 1989 году в своей фетве иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял писателя и приговорил его к смерти. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение. Рушди вынужден был скрываться в течение долгого времени.