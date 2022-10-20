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Новое дело против Навального, уход Трасс с поста премьера Британии и другие новости дня
Денис Ламехов
Сегодня в 20:45

Алексей Навальный сообщил, что против него возбудили новое уголовное дело. Он обвиняется в призывах к терроризму и экстремизму, финансировании экстремистской деятельности и реабилитации нацизма. Всем этим, по версии следствия, он занимался прямо из колонии.

Лиз Трасс уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании — она провела на этом посту рекордно малые шесть недель. Имя нового лидера Консервативной партии и, соответственно, премьера страны станет известно к 28 октября.

Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Ведомство упразднено в целях «совершенствования госуправления в сфере туризма», повышения эффективности развития индустрии и оптимизации структуры федеральных органов. Его функции будет выполнять Минэкономразвития.

В Италии по запросу США задержан сын губернатора Красноярского края Александра Усса. Его подозревают в уклонении от санкций и отмывании денег.

В Томске 66-летнего физика Александра Луканина приговорили к 7,5 года колонии строгого режима по делу о госизмене. Он занимался электромеханическими устройствами и работал в Китае и Южной Корее. Физика обвинили в передаче КНР секретных российских технологий.

В Ханты-Мансийске задержали драматурга Алексея Житковского, пьесы которого ставили в Московском театре на Таганке и в «Театре.doc». В его квартире в Нижневартовске прошел обыск. Житковского подозревают в экстремизме.

Автомобиль Ланы Дель Рей взломали. Оттуда украли рюкзак, деньги, кредитные карты, ноутбук, на котором были наработки альбома, и 200-страничную рукопись книги. Артистке придется начинать книгу заново.

На этой волне — к музыкальным релизам. У французов Phoenix вышел новый клип (мрачный), у самобытных британских рэперов Young Fathers — также новое видео (мистическое).

Что случилось в киноиндустрии? Съемки «Ржавчины» с Алеком Болдуином после гибели оператора Галины Хатчинс перенесут в новое место. На старом — в Нью-Мексико — все еще работают следователи. Ленту, вероятно, доснимут в Калифорнии — производство картины начнется в январе 2023 года.

Netflix опубликовал трейлер пятого сезона сериала «Корона», рассказывающего о жизни британской королевской семьи в период правления Елизаветы II. В новых сериях королева столкнется с репутационным кризисом, к которому приведет поведение принцессы Дианы.

Disney показал новый трейлер мультфильма «Странный мир». Эта лента — свежая работа режиссера Дона Холла, автора «Города героев» и «Райи и последнего дракона». Картина рассказывает о трех поколениях семьи путешественников.

И напоследок: в Англиканском соборе Святого Андрея в Москве пройдет концерт «Sound Up Meditation». Он откроет серию мероприятий, в ходе которых музыканты исполнят современные инструментальные и академические произведения в церквях.

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