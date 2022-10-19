Disney показал новый трейлер мультфильма «Странный мир»

В сети появился новый трейлер мультфильма «Странный мир», который выйдет на экраны кинотеатров 23 ноября. Картину выпустит анимационная студия Disney — на ее ютьюб-канале как раз и появился ролик.

Мультфильм расскажет о трех поколениях семьи Клейдов: легендарном деде-путешественнике Егере, бесследно пропавшем в одной из своих экспедиций, его сыне Серчере, который грезит славой отца, и внуке-подростке Итане.

По сюжету ленты семьянину Серчеру приходится оставить мирную жизнь на ферме и отправиться в неожиданную и опасную миссию по неисследованным землям. С ним в путешествие едет его 16-летний сын Итэн, жаждущий приключений.

В сопровождении пилота и подруги главного героя Мередиан Клейд, бесстрашного лидера Авалонии Каллисто Мал, трехногой собаки и других очаровательных персонажей Клейды соглашаются спасти мир от огромной опасности.

Во время экспедиции они обнаруживают таинственную землю, населенную диковинными существами. Там, как выяснится, долгие годы проживает Егер. Его воссоединение с семьей, судя по трейлеру, окажется уморительным.

Троих Клейдов в неведомой стране, где, как утверждает Егер, «скалы живые, а вода растворяет плоть и кости», будут ожидать множество приключений. Часть из них окажутся крайне опасными — к ним младшие Клейды, похоже, не слишком готовы.

Режиссером мультфильма выступил Дон Холл, автор «Города героев» и «Райи и последнего дракона», который работал также над «Моаной», «Энканто», «В гости к Робинсонам» и другими анимационными лентами.

«Вдохновленный классическими приключенческими историями, „Странный мир“ стал оригинальной анимационной приключенческой комедией о трех поколениях семьи Клейд, которые преодолевают свои разногласия, исследуя странный, удивительный и часто враждебный мир», — прокомментировал свой новый проект Холл.

Над «Странным миром» также работали сценарист и сорежиссер Куи Нгуйен и просер Рон Конли. Героев озвучили Джейк Джилленхол, Дэннис Куэйл, Джабуки Янг-Уайт, Габриэль Юнион и Люси Лью.