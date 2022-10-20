В Италии по просьбе США арестован сын губернатора Красноярского края

В Италии задержан Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка, опубликованного на сайте американского Минюста.

США подозревают Усса в уклонении от санкций и отмывании денег. Власти запустили процедуру его экстрадиции.

Помимо Артема Усса обвинения были выдвинуты против Юрия Орехова, задержанного в Германии 17 октября, Светланы Кузургашевой, также известной как Лана Нойман, Тимофея Телегина и Сергея Тулякова. Обвинительное заключение состоит из 12 пунктов и предполагает судебное разбирательство, связанное с «работой глобальной сети по закупкам, контрабанде и отмыванию денег».

По версии прокуратуры, обвиняемые получали доступ к оборонным технологиям американских компаний, «контрабандой транспортировали миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, организаций, попадающих под санкции, и крупнейшего в мире энергетического конгломерата».

Следствие заявляет, что Орехов был совладельцем, гендиректором и управляющим директором расположенной в Гамбурге Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA) — компании, занимающейся торговлей промышленным оборудованием и сырьем. Другим владельцем NDA прокуратура называет Артема Усса. Кузургашева, по данным нью-йоркских прокуроров, занимала должность гендиректора «одной из подставных компаний в этой схеме» и работала в NDA под руководством Орехова.

«Мы будем продолжать расследовать, пресекать и преследовать тех, кто подпитывает жестокую войну России на Украине, уклоняется от санкций и развивает теневую экономику транснационального отмывания денег», — заявил прокурор Бреон Пис.

Губернатор Красноярского края Александр Усс в своем телеграм-канале прокомментировал задержание сына. По его словам, обвинения против него имеют политический окрас.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — написал губернатор.