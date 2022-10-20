У Ланы Дель Рей вскрыли машину и украли наработки альбома и 200-страничную рукопись книги

Автомобиль Ланы Дель Рей взломали, рассказала певица в серии роликов в инстаграме* (сейчас ее аккаунт скрыт). Вор украл оттуда гаджеты и рюкзак, в котором были деньги и кредитные карты.

Но что важнее — у артистки похитили наработки ее предстоящего альбома и 200-страничную рукопись книги. Теперь Дель Рей придется начинать книгу заново.

По словам певицы, ей удалось удаленно стереть содержимое всего ноутбука. Однако мошенник успел слить ее музыку. Как отмечает Paper, в сеть также попала секретная информация о сотрудничестве Дель Рей с Тейлор Свифт для грядущего альбома Свифт «Midnights».

Дель Рей просит фанатов не слушать слитые песни, поскольку они еще не вышли и могут быть не завершены.

Это не первый случай, когда музыка певицы утекает в сеть. В 2013 году она рассказала, что треки, предназначенные для ее второго альбома, оказались в интернете до официального релиза.

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