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Премьер-министр Британии Лиз Трасс подала в отставку
Семён Гудошников
Сегодня в 15:40

Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает Би-би-си.

Политик приняла такое решение спустя шесть недель после вступления в должность.

По словам премьера, она пришла к власти в период «большой экономической и международной нестабильности». «В сложившейся ситуации я не могу выполнить мандат, на основании которого меня избрала Консервативная партия», — пояснила она.

Трасс отметила, что будет занимать пост премьер-министра, пока не будет избран ее преемник. Выборы нового британского премьера пройдут на следующей неделе, добавила она.

Лиз Трасс возглавляет британский парламент 45 дней — это самый короткий срок нахождения на данном посту в истории. Вторым человеком с самым непродолжительным сроком премьерства был Джордж Каннинг, который прослужил 119 дней до своей смерти в 1827 году.

После вступления в должность премьера Трасс подверглась критике из‑за своих налоговых инициатив. Она сменила министра финансов и в итоге отказалась от заявленных экономических реформ.

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Консервативная партияПарламент Великобритании
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