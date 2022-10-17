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В Англиканском соборе Святого Андрея пройдет концерт «Sound Up Meditation»
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:05

В Англиканском соборе Святого Андрея в Москве 25 октября пройдет концерт «Sound Up Meditation». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Концерт откроет серию мероприятий, в ходе которых музыканты исполнят современные инструментальные и академические произведения в церквях. Во время них слушатели смогут отстраниться от шума мегаполиса и погрузиться в состояние спокойствия.

В первом концерте примут участие петербургский электронщик и мультиинструменталист Георгий Котунов, известный под именем Long Arm. Он впервые представит пьесы из своего грядущего альбома «Белый шум».

«Меланхоличные треки Котунова с теплым винтажным саундом на стыке джаза, даунтемпо и инструментального хип-хопа завоевали любовь меломанов в разных странах и принесли ему контракт с культовым берлинским лейблом электронной музыки Project Mooncircle», — рассказали об артисте в Sound Up.

В новых композициях Long Arm можно будет услышать фортепиано, звуки органа и птичьи голоса любимых музыкантом амадинов. Неоготический собор, где состоится концерт, дополнит эмбиент-звучание своей неповторимой атмосферой.

Приобрести билеты на «Sound Up Meditation» можно на сайте «Афиши». Их стоимость стартует от 3500 рублей.

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