Нового британского премьера выберут к 28 октября

Имя нового лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, премьер-министра страны станет известно к 28 октября, заявил председатель руководящего комитета консерваторов Грэм Брэди. Его цитирует CNN.

Новый лидер должен будет занять свою должность до 31 октября, добавил Брэди. Он также сообщил, что в течение сегодняшнего дня, 20 октября, появится больше деталей относительно процедуры выборов. На данный момент неизвестно, будут ли голосовать все члены Консервативной партии или только члены парламента от консерваторов.

Как сообщает «Интерфакс», букмекеры уже начали принимать ставки на то, кто станет новым премьером Соединенного Королевства. Наиболее очевидный кандидат — экс-глава Минфина и соперник Лиз Трасс на предыдущих выборах премьера Риши Сунак, вероятность его победы составляет 11/10.

Также хорошие шансы у лидера палаты общин Пенни Мордонт (7/2) и министра обороны Бена Уоллеса (8/1). Он отказался участвовать в прошлых выборах. Букмекеры не исключают, что на должность могут претендовать бывшие премьеры Борис Джонсон и Тереза Мэй. Их шансы — 13/1 и 16/1 соответственно.

Сегодня премьер Великобритании Лиз Трасс подала в отставку, но продолжит находиться на своей должности до избрания преемника. На данный момент она возглавляет британский парламент 45 дней — это самый короткий срок нахождения на данном посту в истории.

По словам премьера, она пришла к власти в период «большой экономической и международной нестабильности». «В сложившейся ситуации я не могу выполнить мандат, на основании которого меня избрала Консервативная партия», — пояснила она.