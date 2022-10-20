Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

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Согласно указу, ведомство упразднено в целях «совершенствования госуправления в сфере туризма», повышения эффективности развития индустрии и оптимизации структуры федеральных органов.

Функции Ростуризма будет выполнять Минэкономразвития. Указ вступает в силу с момента его подписания.

В частности, министерство займется: нормативно-правовым регулированием в сфере туризма, а также контролем за деятельностью туроператоров и организаций, которые осуществляют квалификацию отелей, горнолыжных трасс, пляжей.

Нормативную базу с учетом новых функций Минэкономразвития должно подготовить в течение полугода. В ведомстве уточнили, что курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.