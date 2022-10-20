Реклама
Новости
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Виктория Шанина
Сегодня в 09:21

Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, ведомство упразднено в целях «совершенствования госуправления в сфере туризма», повышения эффективности развития индустрии и оптимизации структуры федеральных органов.

Функции Ростуризма будет выполнять Минэкономразвития. Указ вступает в силу с момента его подписания.

В частности, министерство займется: нормативно-правовым регулированием в сфере туризма, а также контролем за деятельностью туроператоров и организаций, которые осуществляют квалификацию отелей, горнолыжных трасс, пляжей.

Нормативную базу с учетом новых функций Минэкономразвития должно подготовить в течение полугода. В ведомстве уточнили, что курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

расскажите друзьям
теги
РостуризмМинэкономразвития
люди
Владимир ПутинДмитрий Чернышенко
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение