В Ханты-Мансийске задержали драматурга Алексея Житковского. Его подозревают в экстремизме

В Ханты-Мансийске задержали драматурга Алексея Житковского по подозрению в экстремизме. Об этом он рассказал на своей закрытой странице в соцсети «ВКонтакте», утверждает издание «Медиазона»*.

Кроме того, в Нижневартовске в квартире Житковского провели обыск. «Пять полицейских зашли к нам домой и начали обыск. Ищут доказательства моей вины непонятно в чем», — написал он.

Драматург добавил, что правоохранители задержали его жену Ирину. С чем именно связано задержание женщины, Житковский не уточнил. Через несколько часов он написал, что с его супругой и тремя детьми все в порядке.

Житковский подтвердил информацию о своем задержании и обыске изданию Ura.ru. В пресс-службах управлений МВД и СК по Ханты-Мансийскому административному округу изданию заявили, что не имеют отношения к обыску у Житковского.

Портал 86.ru также пытался дозвониться до пресс-службы управления ФСБ по Тюменской области. В ведомстве на звонок не ответили. Позднее Житковский заявил, что в Нижневартовске 19 октября также задержали художника Артема Мунтяна — также по подозрению к экстремизме.

«Сегодня задержали моего друга, художника из Нижневартовска Артема Мунтяна. Ему тоже вменяют причастность к экстремистским организациям (никто не говорит, каким). У Артема изъяли технику и отпустили. Что происходит, мы не понимаем», — написал драматург.



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