Ритуалы и мистерии в новом клипе Young Fathers «I Saw»

Британская экспериментальная хип-хоп-группа Young Fathers выпустила композицию «I Saw» и представила видео на нее. Ролик появился в ютьюб-аккаунте коллектива.

На экране — серия таинственных обрядов разной степени интенсивности, подразумевающих вначале очищение, а затем единение. Участники группы остаются в этих ритуалах наблюдателями.

Как и выпущенный в июле сингл «Geronimo», новая песня войдет в альбом «Heavy Heavy» — его релиз намечен на 3 февраля 2023 года. Над записью Young Fathers работали самостоятельно, в том числе и с точки зрения продакшена.

Вот как группа отозвалась о пластинке: «Может быть, „Heavy Heavy“ — это настроение, а может, звук баса. Может, это отсылка к тому естественному процессу, когда мальчики превращаются в мужчин, к неизбежному бремени жизни, радостному бремени, отношениям, семье. К естественной движущей силе группы людей, которые пробыли вместе достаточно долгое время, чтобы смочь заметить масштабные перемены».

Young Fathers собрались в 2008 году в Глазго, выпустили два микстейпа «Tape One» (2011) и «Tape Two» (2012), а затем три официальных студийных альбома.

Первый из них, «Dead», увидел свет в 2014 году. За ним последовали «White Men Are Black Men Too» (2015) и «Cocoa Sugar» (2018).

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