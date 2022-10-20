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Томского физика приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима по делу о госизмене
Семён Гудошников
Сегодня в 11:36

Томский областной суд приговорил 66-летнего местного физика Александра Луканина к 7,5 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального судейского сообщества.

О задержании Луканина стало известно в октябре 2020 года. Источник ТАСС в правоохранительных органах говорил, что ученого подозревают в передаче Китаю секретных российских разработок, связанных с альтернативными источниками питания.

Луканин работал в Томском политехническом университете, а затем в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где с группой ученых разрабатывал высоковольтные источники питания. После выхода на пенсию был приглашен на работу в Шэньянский университет в Китае.

Знакомый Луканина рассказывал РБК, что тот занимался оптимизацией электромеханических устройств и какое‑то время работал в Южной Корее, где его разработки были востребованы, в отличие от России. Другой знакомый физика подтвердил, что разработками Луканина интересовались в Китае и Южной Корее.

«У него была идея фикс — производство озонаторов. Он делал блоки высоковольтного питания, продавал их, на это жил. В 1998 году мы стали вместе делать озонаторы, пытались защитить его патент, потому что производство озонаторов по тому принципу, который он предлагал, было новым», — отметил он.

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Томский политехРАН
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