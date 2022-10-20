Навальный заявил, что против него возбудили новое уголовное дело

Против оппозиционера Алексея Навального завели новое уголовное дело. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме*.
По его словам, он обвиняется в совершении сразу нескольких преступлений. А именно:
- Пропаганде терроризма и призывах к нему
- Публичных призывах к экстремизму
- Финансировании экстремистской деятельности
- Реабилитации нацизма
По версии следствия, противоправной деятельностью Навальный занимался прямо из колонии.
«Насколько я понял из постановления, моя вина в пропаганде нацизма заключается в том, что [Леонид] Волков** в эфире „Популярной политики“ (ютьюб-канал команды Навального. — Прим. ред.) сказал, что „правильно полковник Штауффенберг на Гитлера покушался, его надо убить“ <…> Все остальное в таком же духе. Все передачи „Популярной политики“ — это терроризм и экстремизм под моим руководством», — пишет оппозиционер.
О заведении уголовного дела против Навального по статье об экстремизме RT сообщал еще в конце сентября. Однако глава ФБК*** Иван Жданов**** тогда заявил, что команде Навального неизвестно о новом уголовном деле и речь идет, вероятнее всего, о старом деле.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
** Леонид Волков — бывший глава Штабов Навального (признаны в России экстремистской организацией, их деятельность в стране запрещена), внесен Минюстом в список физлиц, выполняющих функцию иностранного агента.
*** «Фонд борьбы с коррупцией» внесен в реестр иноагентов, признан экстремистской организацией, запрещенной в России, и ликвидирован.
Иван Жданов включен в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.