Навальный заявил, что против него возбудили новое уголовное дело

Против оппозиционера Алексея Навального завели новое уголовное дело. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме*.

По его словам, он обвиняется в совершении сразу нескольких преступлений. А именно:

Пропаганде терроризма и призывах к нему

Публичных призывах к экстремизму

Финансировании экстремистской деятельности

Реабилитации нацизма

По версии следствия, противоправной деятельностью Навальный занимался прямо из колонии.

«Насколько я понял из постановления, моя вина в пропаганде нацизма заключается в том, что [Леонид] Волков** в эфире „Популярной политики“ (ютьюб-канал команды Навального. — Прим. ред.) сказал, что „правильно полковник Штауффенберг на Гитлера покушался, его надо убить“ <…> Все остальное в таком же духе. Все передачи „Популярной политики“ — это терроризм и экстремизм под моим руководством», — пишет оппозиционер.

О заведении уголовного дела против Навального по статье об экстремизме RT сообщал еще в конце сентября. Однако глава ФБК*** Иван Жданов**** тогда заявил, что команде Навального неизвестно о новом уголовном деле и речь идет, вероятнее всего, о старом деле.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

** Леонид Волков — бывший глава Штабов Навального (признаны в России экстремистской организацией, их деятельность в стране запрещена), внесен Минюстом в список физлиц, выполняющих функцию иностранного агента.

*** «Фонд борьбы с коррупцией» внесен в реестр иноагентов, признан экстремистской организацией, запрещенной в России, и ликвидирован.