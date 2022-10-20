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Съемки «Ржавчины» с Алеком Болдуином после гибели Галины Хатчинс перенесут в новое место
Денис Ламехов
Сегодня в 15:07

Съемки вестерна «Ржавчина» после гибели оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке перенесут в новое место, передает Variety.

В штате Нью-Мексико — там находилась прежняя съемочная площадка — все еще не закончено расследование обстоятельств гибели Хатчинс. Судебное разбирательство продолжается. Ленту, вероятно, доснимут в Калифорнии — производство картины начнется в январе 2023 года.

Оператор погибла 21 октября 2021 года от выстрела исполнителя главной роли — Алека Болдуина. Как сообщалось, актер нажал на курок во время репетиции, не зная, что в оружии были боевые патроны. Также был ранен режиссер Джоэл Соуза.

После череды исков в октябре 2022-го семья Хатчинс заключила мировое соглашение с Болдуином и продюсерской компанией Rust Movie Productions. По соглашению сторон исполнительным продюсером «Ржавчины» станет Мэттью Хатчинс, вдовец Галины.

Он заявил: «Я не заинтересован в <…> возложении вины [на продюсеров или Болдуина]. Все мы считаем, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем».

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Галина ХатчинсАлек Болдуин
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