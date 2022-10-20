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Netflix опубликовал трейлер пятого сезона «Короны»
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:12

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер пятого сезона сериала «Корона», рассказывающего о жизни британской королевской семьи в период правления Елизаветы II.

Ролик начинается с кадров масштабного пожара, произошедшего в Виндзорском замке в 1992 году. Это потрясение станет не единственным для королевы и ее семьи, указывает трейлер.

В новых сериях Елизавета II столкнется с репутационным кризисом, к которому приведет поведение принцессы Дианы. Сериал, очевидно, покажет неверность принца Чарлза своей супруге и ее переживания из‑за этого.

«Запомни, есть только одно условие, одно правило. Ты остаешься верной этой семье», — объясняет невестке ситуацию принц Филип, супруг королевы, в ролике. «Вы имеете в виду продолжать молчать?» — парирует леди Ди.

Как известно, принцесса Уэльская не стала хранить молчание и рассказала публично о своей жизни в королевской семье. Это привело к разводу с наследником британского престола, а затем и к трагической гибели Дианы — ее, как утверждалось ранее, в сериале демонстрировать не будут.

Роль Елизаветы II в пятом сезоне шоу исполнит Имельда Стонтон. Лесли Мэнвилл появится в образе принцессы Маргарет, Джонатан Прайс — в образе принца Филипа. Элизабет Дебики сыграет принцессу Диану, Доминик Уэст — принца Чарлза.

В ролях сыновей Дианы и Чарлза появятся Сенан Уэст и Тимоти Самбор (они сыграют принца Уильяма), Тедди Хоули и Уилл Пауэлл (они предстанут в образе принца Гарри). Также в шоу покажут возлюбленного леди Ди — хирурга Хасната Хана. Его роль исполнит Хумаюн Саид.

«Корона» — это сериал, посвященный британской монархии и правлению Елизаветы II, который выходит на стриминговой платформе Netflix. Четвертый и последний на данный момент сезон вышел в ноябре 2021 года. Королевская семья раскритиковала его за изображение отношений принца Чарлза и принцессы Дианы. Выход продолжения шоу запланирован на 9 ноября.

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Чарльз ВиндзорЕлизавета IIпринц Уильямпринц ГарриИмельда СтонтонЛесли МэнвиллМаргарет ПрайсДжонатан ПрайсДоминик Уэст
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