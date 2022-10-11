Реклама
Новости
Новые взрывы на Украине, Meta* внесли в перечень террористов и другие новости дня
20:35
Дайджест
Из соцсетей Дэмиена Херста
Художник Дэмиен Херст намерен сжечь тысячи своих работ на выставке в Лондоне
19:42
Ростовская область получила новое задание после выполнения плана по частичной мобилизации
19:12
В «Современнике» отменили еще один показ спектакля «Первый хлеб» про парней, уходящих на войну
18:37
Губернатор Томской области призвал чиновников сдавать деньги на экипировку мобилизованных
18:33
Португалия введет визы для «цифровых кочевников» и фрилансеров
18:06
Serj Sakharovskiy/Unsplash
После 21 сентября число заявок на срочную продажу квартир в Москве выросло в три раза
18:02
Милли Бобби Браун открывает детективное агентство во втором трейлере «Энолы Холмс-2»
17:23
Шац, Макаревич и Соловей* подали иски против Минюста из‑за признания их иноагентами
17:12
В ЦСИ «Винзавод» состоялся осенний маркет Win-Win
16:46
Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех
15:58
Nathan Dumlao/Unsplash
Российские мужчины, уехавшие от мобилизации, активно регистрируются в сервисах знакомств
15:36
Браузеры Chrome и Safari могут перестать открывать сайты с российскими сертификатами безопасности
15:20
В вузах увеличили время изучения истории России, чтобы сформировать у учащихся «чувство патриотизма»
14:55
Росфинмониторинг внес Meta* и движение «Весна» в перечень террористов и экстремистов
14:33
Powerhouse представил новое осеннее меню
14:30
Пресс-служба театра «Бродвей Москва»
В Москве завершается показ мюзикла «Шахматы»
14:11
На «Афише» появились билеты на все спектакли и фестивали Александринского театра
13:59
«Такие дела» и комитет «Гражданское содействие»* выпустили онлайн-игру о мигрантах
13:48
МИД Турции: Баку и Ереван договорились по основным пунктам мирного договора
12:40
Дайджест
Новые взрывы на Украине, Meta* внесли в перечень террористов и другие новости дня
Виктория Шанина
Сегодня в 20:35

В ряде регионов Украины сообщили о новых взрывах. Они были слышны в Винницкой, Одесской, Запорожской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Утром 11 октября по всей стране была объявлена воздушная тревога.

Андрей Макаревич, Михаил Шац и Валерий Соловей (признаны иноагентами) подали в суд на Минюст из‑за внесения их в реестр иноагентов. Истцы утверждают, что министерство вынесло это решение без законных оснований.

Росфинмониторинг внес Meta (признана в России экстремистской организацией) в перечень террористов и экстремистов. Также в реестр попало движение «Весна», которое выступает против спецоперации и за сменяемость власти.

Ростовская область получила новое мобилизационное задание после выполнения плана по частичной мобилизации. Сколько еще людей из региона планируется призвать, не уточняется.

После объявления мобилизации количество заявок на срочную продажу квартир в Москве увеличилось в три раза. А еще после 21 сентября в России резко вырос спрос на книги о нацистской Германии.

В российских вузах изучать историю России будут на 36 часов больше. Минобрнауки считает, что это поможет «противодействовать фальсификации истории» и сформировать у студентов «чувство патриотизма».

В «Современнике» отменили показ спектакля «Первый хлеб», запланированный на 17 октября. Причиной в театре назвали технические проблемы. Показ постановки про двух парней, которые уходят на фронт, отменяют уже второй раз подряд.

Армения и Азербайджан достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного соглашения, осталось их реализовать. По словам главы МИД Турции, в договоре, помимо прочего, есть пункт о признании территориальной целостности друг друга и демаркации границ.

Япония впервые с начала пандемии отменила ограничения на въезд для туристов. В частности, перестал действовать запрет на выдачу кратковременных виз, было отменено ограничение на суточное число въезжающих в страну.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси признан лучшим футболистом всех времен по версии журнала FourFourTwo. Второе место в рейтинге занял Диего Марадона, а третье — Криштиану Роналду.

В России вышел первый в мире веб-сериал, созданный с помощью технологии дипфейк. По сюжету реалистичная копия Джейсона Стэтема празднует день рождения в русской деревне. На праздник приезжают воссозданные с помощью нейросетей Марго Робби, Киану Ривз и Роберт Паттинсон.

Blink-182 воссоединились в золотом составе — в группу вернулся солист и гитарист Том ДеЛонг, покинувший коллектив в 2015-м. Вместе с Марком Хоппусом и Трэвисом Баркером он запишет новый альбом и отправится в масштабный мировой тур. Первый сингл выйдет уже на этой неделе.

*Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Facebook и Instagram в стране запрещена.

Такой же дайджест мы можем отправлять в виде вечерней почты.
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь с
расскажите друзьям
теги
РосфинмониторингМИД Турции
люди
Андрей МакаревичЛионель МессиКриштиану РоналдуКиану РивзМихаил Шац
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение