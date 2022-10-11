Новые взрывы на Украине, Meta* внесли в перечень террористов и другие новости дня

В ряде регионов Украины сообщили о новых взрывах. Они были слышны в Винницкой, Одесской, Запорожской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Утром 11 октября по всей стране была объявлена воздушная тревога.

Андрей Макаревич, Михаил Шац и Валерий Соловей (признаны иноагентами) подали в суд на Минюст из‑за внесения их в реестр иноагентов. Истцы утверждают, что министерство вынесло это решение без законных оснований.

Росфинмониторинг внес Meta (признана в России экстремистской организацией) в перечень террористов и экстремистов. Также в реестр попало движение «Весна», которое выступает против спецоперации и за сменяемость власти.

Ростовская область получила новое мобилизационное задание после выполнения плана по частичной мобилизации. Сколько еще людей из региона планируется призвать, не уточняется.

В российских вузах изучать историю России будут на 36 часов больше. Минобрнауки считает, что это поможет «противодействовать фальсификации истории» и сформировать у студентов «чувство патриотизма».

В «Современнике» отменили показ спектакля «Первый хлеб», запланированный на 17 октября. Причиной в театре назвали технические проблемы. Показ постановки про двух парней, которые уходят на фронт, отменяют уже второй раз подряд.

Армения и Азербайджан достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного соглашения, осталось их реализовать. По словам главы МИД Турции, в договоре, помимо прочего, есть пункт о признании территориальной целостности друг друга и демаркации границ.

Япония впервые с начала пандемии отменила ограничения на въезд для туристов. В частности, перестал действовать запрет на выдачу кратковременных виз, было отменено ограничение на суточное число въезжающих в страну.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси признан лучшим футболистом всех времен по версии журнала FourFourTwo. Второе место в рейтинге занял Диего Марадона, а третье — Криштиану Роналду.

В России вышел первый в мире веб-сериал, созданный с помощью технологии дипфейк. По сюжету реалистичная копия Джейсона Стэтема празднует день рождения в русской деревне. На праздник приезжают воссозданные с помощью нейросетей Марго Робби, Киану Ривз и Роберт Паттинсон.

Blink-182 воссоединились в золотом составе — в группу вернулся солист и гитарист Том ДеЛонг, покинувший коллектив в 2015-м. Вместе с Марком Хоппусом и Трэвисом Баркером он запишет новый альбом и отправится в масштабный мировой тур. Первый сингл выйдет уже на этой неделе.

*Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Facebook и Instagram в стране запрещена.