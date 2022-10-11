Новые взрывы на Украине, Meta* внесли в перечень террористов и другие новости дня

В ряде регионов Украины сообщили о новых взрывах. Они были слышны в Винницкой, Одесской, Запорожской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Утром 11 октября по всей стране была объявлена воздушная тревога.
Андрей Макаревич, Михаил Шац и Валерий Соловей (признаны иноагентами) подали в суд на Минюст из‑за внесения их в реестр иноагентов. Истцы утверждают, что министерство вынесло это решение без законных оснований.
Росфинмониторинг внес Meta (признана в России экстремистской организацией) в перечень террористов и экстремистов. Также в реестр попало движение «Весна», которое выступает против спецоперации и за сменяемость власти.
Ростовская область получила новое мобилизационное задание после выполнения плана по частичной мобилизации. Сколько еще людей из региона планируется призвать, не уточняется.
После объявления мобилизации количество заявок на срочную продажу квартир в Москве увеличилось в три раза. А еще после 21 сентября в России резко вырос спрос на книги о нацистской Германии.
В российских вузах изучать историю России будут на 36 часов больше. Минобрнауки считает, что это поможет «противодействовать фальсификации истории» и сформировать у студентов «чувство патриотизма».
В «Современнике» отменили показ спектакля «Первый хлеб», запланированный на 17 октября. Причиной в театре назвали технические проблемы. Показ постановки про двух парней, которые уходят на фронт, отменяют уже второй раз подряд.
Армения и Азербайджан достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного соглашения, осталось их реализовать. По словам главы МИД Турции, в договоре, помимо прочего, есть пункт о признании территориальной целостности друг друга и демаркации границ.
Япония впервые с начала пандемии отменила ограничения на въезд для туристов. В частности, перестал действовать запрет на выдачу кратковременных виз, было отменено ограничение на суточное число въезжающих в страну.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси признан лучшим футболистом всех времен по версии журнала FourFourTwo. Второе место в рейтинге занял Диего Марадона, а третье — Криштиану Роналду.
В России вышел первый в мире веб-сериал, созданный с помощью технологии дипфейк. По сюжету реалистичная копия Джейсона Стэтема празднует день рождения в русской деревне. На праздник приезжают воссозданные с помощью нейросетей Марго Робби, Киану Ривз и Роберт Паттинсон.
Blink-182 воссоединились в золотом составе — в группу вернулся солист и гитарист Том ДеЛонг, покинувший коллектив в 2015-м. Вместе с Марком Хоппусом и Трэвисом Баркером он запишет новый альбом и отправится в масштабный мировой тур. Первый сингл выйдет уже на этой неделе.
*Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Facebook и Instagram в стране запрещена.