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вчера в 18:07
Япония впервые с начала пандемии отменила ограничения на въезд для туристов
Дарья Мельникова
Сегодня в 08:40

Япония отменила ограничения на въезд для индивидуальных туристов, введенные из‑за пандемии коронавируса 2,5 года назад. Об этом сообщает ТАСС.

С 11 октября перестал действовать запрет на выдачу кратковременных виз, а также было отменено ограничение на суточное число въезжающих в страну.

Кроме того, в Японии начались кампании по стимулированию внутреннего туризма. Они включают в себя предоставление скидок на посещение развлекательных мероприятий.

Ранее Япония уже ослабила часть антикоронавирусных мер. Так, с 8 сентября приезжающих, которые трижды прошли вакцинацию от коронавируса, освободили от тестирования перед вылетом.

При въезде в страну являются действительными сертификаты о вакцинации препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Bharat Biotech и Novavax.

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