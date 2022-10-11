Ростовская область получила новое задание после выполнения плана по частичной мобилизации

Ростовская область получила новое мобилизационное задание. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«К его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. За соблюдением всех процедур будут в том числе следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий», — написал Голубев.
Какое именно задание необходимо выполнить ростовским военкоматам, губернатор не уточнил. Он также не сообщил, сколько еще людей планируется призвать.
В начале октября пресс-служба главы Ростовской области сообщила, что в регионе выполнено задание по частичной мобилизации в полном объеме.
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