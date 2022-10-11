Реклама
Новости
Новые взрывы на Украине, Meta* внесли в перечень террористов и другие новости дня
20:35
Дайджест
Из соцсетей Дэмиена Херста
Художник Дэмиен Херст намерен сжечь тысячи своих работ на выставке в Лондоне
19:42
Ростовская область получила новое задание после выполнения плана по частичной мобилизации
19:12
В «Современнике» отменили еще один показ спектакля «Первый хлеб» про парней, уходящих на войну
18:37
Губернатор Томской области призвал чиновников сдавать деньги на экипировку мобилизованных
18:33
Португалия введет визы для «цифровых кочевников» и фрилансеров
18:06
Serj Sakharovskiy/Unsplash
После 21 сентября число заявок на срочную продажу квартир в Москве выросло в три раза
18:02
Милли Бобби Браун открывает детективное агентство во втором трейлере «Энолы Холмс-2»
17:23
Шац, Макаревич и Соловей* подали иски против Минюста из‑за признания их иноагентами
17:12
В ЦСИ «Винзавод» состоялся осенний маркет Win-Win
16:46
Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех
15:58
Nathan Dumlao/Unsplash
Российские мужчины, уехавшие от мобилизации, активно регистрируются в сервисах знакомств
15:36
Браузеры Chrome и Safari могут перестать открывать сайты с российскими сертификатами безопасности
15:20
В вузах увеличили время изучения истории России, чтобы сформировать у учащихся «чувство патриотизма»
14:55
Росфинмониторинг внес Meta* и движение «Весна» в перечень террористов и экстремистов
14:33
Powerhouse представил новое осеннее меню
14:30
Пресс-служба театра «Бродвей Москва»
В Москве завершается показ мюзикла «Шахматы»
14:11
На «Афише» появились билеты на все спектакли и фестивали Александринского театра
13:59
«Такие дела» и комитет «Гражданское содействие»* выпустили онлайн-игру о мигрантах
13:48
МИД Турции: Баку и Ереван договорились по основным пунктам мирного договора
12:40
Ростовская область получила новое задание после выполнения плана по частичной мобилизации
Виктория Шанина
Сегодня в 19:12

Ростовская область получила новое мобилизационное задание. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«К его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. За соблюдением всех процедур будут в том числе следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий», — написал Голубев.

Какое именно задание необходимо выполнить ростовским военкоматам, губернатор не уточнил. Он также не сообщил, сколько еще людей планируется призвать.

В начале октября пресс-служба главы Ростовской области сообщила, что в регионе выполнено задание по частичной мобилизации в полном объеме.

расскажите друзьям
теги
Генпрокуратура РФ
люди
Василий Голубев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение