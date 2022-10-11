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Шац, Макаревич и Соловей* подали иски против Минюста из‑за признания их иноагентами
Виктория Шанина
Сегодня в 17:12

Музыкант Андрей Макаревич, комик Михаил Шац и политолог Валерий Соловей подали в суд иск против Минюста РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Истцы оспаривают законность включения их в списки иностранных агентов. Интересы всех троих представляет адвокат Александр Передрук.

«Никаких законных оснований для этого решения нет, оно ущемляет их права и свободы и противоречит конституции, утверждают они», — пишет Чиков.

2 сентября Макаревич попал в реестр физлиц-иноагентов, Шац — в список СМИ-иноагентов. Оба не получали соответствующих извещений и не знают причины решения Минюста. Соловей был признан СМИ-иноагентом спустя неделю.

* Михаил Шац, Андрей Макаревич и Валерий Соловей внесены Минюстом в реестр иноагентов.

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Андрей МакаревичМихаил ШацПавел ЧиковВалерий Соловей
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