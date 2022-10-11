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Месси стал лучшим футболистом всех времен по версии FourFourTwo
Дарья Мельникова
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Журнал FourFourTwo составил список 100 лучших игроков в истории футбола. Лучшим футболистом был признан нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси.

«Количество его голов меркнет по сравнению с их красотой», — пишет издание о Месси.

Второе место занял его покойный соотечественник Диего Марадона, третье — Криштиану Роналду, выступающий за английский «Манчестер Юнайтед», четвертое — бразилец Пеле, а пятое — француз Зинедин Зидан.

В рейтинг также попали советские футболисты. На тридцать первом месте расположился вратарь Лев Яшин (московское «Динамо»), а на пятьдесят втором — Олег Блохин (киевское «Динамо»).

«Выбор становится почти невозможной головоломкой, когда вы понимаете, сколько выдающихся футболистов было на разных континентах и в разные десятилетия. Честно говоря, мы могли бы составить еще один список из 100 великих игроков. Но, в конце концов, нам пришлось выбрать футболистов, которые, по нашему мнению, были самыми влиятельными в свою эпоху, самыми запоминающимися, игроками, которые восхищали нас своим талантом и своими достижениями», — сказано в аннотации к рейтингу.

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ДинамоМанчестер Юнайтед
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Лионель МессиКриштиану РоналдуЗинедин ЗиданДиего МарадонаЛев ЯшинОлег Блохин
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