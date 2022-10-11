Месси стал лучшим футболистом всех времен по версии FourFourTwo

«Выбор становится почти невозможной головоломкой, когда вы понимаете, сколько выдающихся футболистов было на разных континентах и в разные десятилетия. Честно говоря, мы могли бы составить еще один список из 100 великих игроков. Но, в конце концов, нам пришлось выбрать футболистов, которые, по нашему мнению, были самыми влиятельными в свою эпоху, самыми запоминающимися, игроками, которые восхищали нас своим талантом и своими достижениями», — сказано в аннотации к рейтингу.