МИД Турции: Баку и Ереван договорились по основным пунктам мирного договора

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Армения и Азербайджан достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного соглашения, осталось их реализовать. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Tvnet.

«По принципиальным пунктам — их было пять — достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и так далее. Осталось только их реализовать», — цитирует его слова РИА «Новости».

Турецкий министр заявил, что мирное соглашение предусматривает «возвращение оккупированных территорий», и призвал Армению «прекратить провокации».

Чавушоглу отметил, что процесс нормализации турецко-армянских отношений не может протекать отдельно от переговоров Еревана с Баку. Он также добавил, что встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Праге прошла позитивно.

При этом, по словам министра, на официальный Ереван оказывается давление как внутри страны, так и со стороны диаспоры.

Основные противоречия Армении и Азербайджана связаны со статусом Нагорного Карабаха и желанием Баку открыть сухопутный коридор в Нахичевань. Последнее обострение конфликта произошло в сентябре. По официальным данным, погибли 207 армян и 77 азербайджанцев.

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Мевлют Чавушоглу
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