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Росфинмониторинг внес Meta* и движение «Весна» в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес американскую корпорацию Meta* в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Также в обновленный перечень попало общественно-политическое движение «Весна», которое выступает против спецоперации и за сменяемость власти. После введения в России частичной мобилизации активисты движения стали призывать выходить на акции протестов.

В конце сентября прокуратура Петербурга потребовала признать движение «Весна» экстремистским и запретить его в России. В ведомстве заявили, что «его деятельность направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя» страны.

Meta была признана экстремистской организацией 21 марта. Соответствующее решение вынес Тверской районный суд Москвы по требованию Генпрокуратуры. Соцсети Instagram* и Facebook*, которые принадлежат Meta, в России запрещены.

* Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Facebook и Instagram в стране запрещена.