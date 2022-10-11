После 21 сентября число заявок на срочную продажу квартир в Москве выросло в три раза

В первые дни после объявления в России мобилизации количество заявок на срочную продажу квартир в Москве увеличилось в три раза, а спрос упал. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал директор управления вторичного рынка «Инком-недвижимость» Сергей Шлома.

По его словам, уже на следующей неделе рынок успокоился, количество обращений восстанавливается, продавцы и покупатели приспосабливаются к новым условиям. Сейчас при срочной продаже квартир дисконт составляет 10–20%. Эксперт считает, что в скором времени стоит ожидать снижение числа сделок и цен.

«В течение последней недели сентября мы фиксировали системные отказы от сделок, которые практически не затронули недвижимость экономкласса. В большей степени это касалось объектов бизнес-класса и выше. Сейчас отказов стало меньше», — отметил управляющий директор сети «Миэль» Александр Москатов.

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова отметила, что огромные скидки единичны, а средний размер дисконта почти не изменился и не превышает 5% по ликвидным предложениям.