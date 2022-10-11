В вузах увеличили время изучения истории России, чтобы сформировать у учащихся «чувство патриотизма»

Минимальное время изучения истории России в вузах страны увеличили для всех студентов до 144 академических часов. Об этом заявили в Минобрнауки, которое утвердило соответствующий приказ. Ранее на изучение отечественной истории выделялось минимум 108 часов, отметила радиостанция «Говорит Москва».

«Повышенное внимание к изучению истории России в вузах позволит противодействовать фальсификации истории в любых ее проявлениях, формировать у студентов чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти поколений, ответственности за судьбу страны», — считают в Минобрнауки.

На предмет «История России» будет выделено не менее четырех зачетных единиц. При очном обучении доля «контактной работы обучающихся с педагогическими работниками» должна быть не менее 80%, при заочной и очно-заочной — не ниже 40%. Изменения коснутся всех направлений подготовки бакалавриата и специалитета.

Ранее изменения внесли и в школьную программу по истории — на уроках в 10-х и 11-х классах будут проходить в числе «важнейших событий XX — начала XXI века» российскую военную операцию на Украине.

Боевые действия на Украине в течение всего года будут обсуждать со школьниками с 5 по 11 класс на уроках «Разговоры о важном». Учащимся будут доносить мысль, «что жители Луганской и Донецкой народных республик — русские люди».