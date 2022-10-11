Blink-182 воссоединились в золотом составе. С Томом ДеЛонгом они запишут альбом и отправятся в тур

Blink-182 воссоединились в золотом составе — в группу вернулся солист и гитарист Том ДеЛонг, покинувший коллектив в 2015 году. Об этом музыканты рассказали в своих соцсетях.

ДеЛонг вместе с Марком Хоппусом и Трэвисом Баркером запишут новый студийный альбом, подробности о котором пока не разглашаются. Первый сингл должен выйти уже на этой неделе.

Также музыканты отправятся в мировое турне, которое затронет Северную и Латинскую Америку, Великобританию, Европу, Австралию и Новую Зеландию. Масштабный тур начнется в марте следующего года и закончится в феврале 2024-го.

Для Марка Хоппуса эти концерты станут первыми с момента его победы над раком.

После ухода ДеЛонга из группы в 2015 году его заменил Мэтт Скиба — вокалист и гитарист панк-группы Alkaline Trio. Вместе с ним Blink-182 записали альбомы «California» и «Nine».