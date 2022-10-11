В ряде регионов Украины сообщили о взрывах. Утром по всей стране была объявлена воздушная тревога

В нескольких регионах Украины сообщили о взрывах. Об этом пишет РБК со ссылкой на местные власти и СМИ.

В частности, взрывы раздались в Винницкой, Одесской, Запорожской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Глава Киевской области Алексей Кулеба сказал, что в регионе работает ПВО. Утром по всей стране была объявлена воздушная тревога.

Глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов изначально говорил в телеграм-канале об «атаке на Ладижинскую ТЭС», но теперь у него нет такого поста.

Тем не менее администрация Ладыжина сообщила, что на ТЭС повреждено энергетическое оборудование, на станции остался лишь критически важный персонал, остальные работники в укрытиях. По данным УНИАН, станция была атакована дронами-камикадзе.

Глава Запорожской администрации Александр Старух сказал, что целями ударов в регионе стали объекты инфраструктуры, пишет «Украинская правда».

О взрывах и работе ПВО сообщил глава Хмельницкой области Сергей Гамалий. Он призвал оставаться жителей в Укрытиях. Также о работе ПВО сообщил и глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким.

Накануне российская армия нанесла массированный удар по Украине. Впервые за несколько месяцев был обстрелян Киев, взрывы также прогремели в Харькове, Львове, Днепре и других городах.

По данным украинской ГСЧС, 19 человек погибли, еще 105 ранены. 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях остался обесточенным.

Владимир Путин заявил, что массированный удар был нанесен по предложению Минобороны и по планам Генштаба, а его целями были объекты энергетики, связи и военного управления Украины.

Президент России назвал взрыв на Крымском мосту терактом Украины и заявил, что при продолжении подобных инцидентов «ответы со стороны РФ будут жесткими и по масштабам будут соответствовать уровню угроз».