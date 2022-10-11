Реклама
Новости
Месси стал лучшим футболистом всех времен по версии FourFourTwo
11:22
В ряде регионов Украины сообщили о взрывах. Утром по всей стране была объявлена воздушная тревога
10:46
Джейсон Стэйтем, Марго Робби и Киану Ривз в деревне: в России вышел первый в мире дипфейк сериал
10:06
Библиотеки российских онлайн-кинотеатров впервые сократились
09:57
Япония впервые с начала пандемии отменила ограничения на въезд для туристов
08:40
Вышел трейлер фильма «Женщины говорят» с Фрэнсис МакДорманд и Руни Марой
02:02
Полицейские пришли на репбазы в Москве в поиске подлежащих мобилизации музыкантов
01:05
Миллиардер Юрий Мильнер отказался от российского гражданства
00:30
Украина приостановит экспорт электроэнергии с 11 октября
вчера в 23:39
Из соцсетей Jean Paul Gaultier
Галерея Уффици подала в суд на Жан-Поля Готье из‑за использования изображения Венеры Боттичелли
вчера в 22:50
СМИ: число заблокированных в Туркменистане IP-адресов достигло 1,2 млрд — это треть всего интернета
вчера в 22:29
Netflix опубликовал трейлер хоррор-мультфильма «Уэнделл и Уайлд»
вчера в 21:51
Японка оплатила мошеннику, представившемуся «российским астронавтом», билет на Землю
вчера в 21:46
Вячеслав Бутусов выступит в Петербурге с программой «Nautilus Pompilus 40 лет»
вчера в 20:51
Росгидромет: территория России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем планета в целом
вчера в 20:26
Обстрел украинских городов, возможные переговоры России с Западом и другие новости дня
вчера в 20:12
Дайджест
16-летний Умед Мамадкулов стал первым спортсменом с синдромом Дауна, выступившим в дуатлоне
вчера в 19:44
Мобилизованным бизнесменам предоставят пять дней отсрочки для передачи дел
вчера в 18:55
Вышел трейлер сериала «‎Аврора» с Леной Трониной в главной роли
вчера в 18:12
Кадр из фильма «Топ Ган: Мэверик»
Том Круз станет первым актером, который выйдет в открытый космос во время съемок
вчера в 18:07
В ряде регионов Украины сообщили о взрывах. Утром по всей стране была объявлена воздушная тревога
Семён Гудошников
Сегодня в 10:46

В нескольких регионах Украины сообщили о взрывах. Об этом пишет РБК со ссылкой на местные власти и СМИ.

В частности, взрывы раздались в Винницкой, Одесской, Запорожской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Глава Киевской области Алексей Кулеба сказал, что в регионе работает ПВО. Утром по всей стране была объявлена воздушная тревога.

Глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов изначально говорил в телеграм-канале об «атаке на Ладижинскую ТЭС», но теперь у него нет такого поста.

Тем не менее администрация Ладыжина сообщила, что на ТЭС повреждено энергетическое оборудование, на станции остался лишь критически важный персонал, остальные работники в укрытиях. По данным УНИАН, станция была атакована дронами-камикадзе.

Глава Запорожской администрации Александр Старух сказал, что целями ударов в регионе стали объекты инфраструктуры, пишет «Украинская правда».

О взрывах и работе ПВО сообщил глава Хмельницкой области Сергей Гамалий. Он призвал оставаться жителей в Укрытиях. Также о работе ПВО сообщил и глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким.

Накануне российская армия нанесла массированный удар по Украине. Впервые за несколько месяцев был обстрелян Киев, взрывы также прогремели в Харькове, Львове, Днепре и других городах.

По данным украинской ГСЧС, 19 человек погибли, еще 105 ранены. 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях остался обесточенным.

Владимир Путин заявил, что массированный удар был нанесен по предложению Минобороны и по планам Генштаба, а его целями были объекты энергетики, связи и военного управления Украины.

Президент России назвал взрыв на Крымском мосту терактом Украины и заявил, что при продолжении подобных инцидентов «ответы со стороны РФ будут жесткими и по масштабам будут соответствовать уровню угроз».

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Генштаб
люди
Владимир ПутинСергей БорзовАлександр СтарухВиталий Ким
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение